"Каролина" проиграла "Детройту", несмотря на гол Свечникова

"Детройт" на выезде переиграл "Каролину" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:1). "Ред Уингз" прервал четрыехматчевую серию поражений.

Единственную шайбу в составе "Харрикейнз" забросил россиянин Андрей Свечников. Теперь на его счету 10 голов в этом сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Каролина" - "Детройт" - 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Голы: Крунвалль - 2 (бол.), 11:50 - 0:1. Свечников - 10 (Фольк, Де Хаан), 21:30 - 1:1. Нильсен - 6 (Дженсен, Крунвалль), 32:19 - 1:2. Эрикссон - 3 (Бертуцци, Гленденинг), 43:58 - 1:3. Ларкин - 15 (п.в.), 59:41 - 1:4.

Вратари: Мразек (56:49 - 59:41) - Бернье.

Штраф: 2 - 4.

Броски: 39 (14+13+12) - 24 (7+6+11).

Наши: Свечников (16.57/2/-1) - -.

21 декабря. Роли. PNC Arena.