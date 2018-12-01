"Каролина" проиграла "Анахайму", несмотря на гол Свечникова

"Анахайм" в овертайме выиграл у "Каролины" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Победную шайбу забросил Райан Гецлаф.

Единственную шайбу у "Харрикейнз" забросил российский нападающий Андрей Свечников.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Каролина" - "Анахайм" - 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Свечников - 6 (Хэмилтон, Ахо), 18:57 - 1:0. Оберг - 7 (Хенрик), 56:10 - 1:1. Гецлаф - 7 (Линдхольм, Ракелль), 61:15 - 1:2.

Вратари: Макэлхинни - Гибсон.

Штраф: 6 - 12.

Броски: 34 (21+5+8+0) - 29 (6+8+14+1).

Наши: Свечников (16.39/3/0) - -.

1 декабря. Роли. PNC Arena.