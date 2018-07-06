"Каролина" продлила контракт с ван Римсдайком на два года

"Каролина" на своем официальном сайте объявила о продлении контракта с защитником Тревором Ван Римсдайком​. Новое соглашение с 26-летним хоккеистом будет рассчитано на два года, с зарплатой в 2,3 миллиона долларов за сезон.

В прошлом сезоне он записал на свой счет 16 (3+13) очков при показателе полезности "+9" в 79 матчах регулярного чемпионата НХЛ. По предыдущему соглашению он зарабатывал 825 тысяч долларов в год. Отметим, что прошлый сезон стал для американца первым в составе "Харрикейнз".