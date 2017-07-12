"Каролина" продлила контракт с Джейкобом Славином

"Каролина" на своем официальном сайте объявила о продлении контракта с защитником Джейкобом Славином. Новое соглашение между игроком и клубом рассчитано на 7 лет. По его условиям, среднегодовая зарплата хоккеиста составит 5,3 миллиона долларов.

– Джейкоб – один из краеугольных камней нашей команды, помогающих двигаться вперед, – сказал исполнительный вице-президент и генеральный менеджер "Харрикейнз" Рон Фрэнсис. – Для нас было важно сохранить его в составе надолго. Считаем, что он один из лучших молодых защитников НХЛ.

Славин выступает за "Каролину" с сезона-2015/16. В прошлом регулярном чемпионате он провел 82 матча, набрав 34 (5+29) очка за результативность.