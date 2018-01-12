"Каролина" прервала победную серию "Вашингтона"

"Вашингтон" на своем льду проиграл "Каролине" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это первое поражение "Кэпиталз" после серии из пяти побед.

Российский нападающий хозяев Александр Овечкин провел на льду 22 с половиной минуты и сделал 5 бросков по воротам, его партнер по атаке и соотечественник Евгений Кузнецов нанес 3 броска за 19 минут, а Дмитрий Орлов за 22 минуты отметился двумя блок-шотами.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" - "Каролина" - 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Голы: Стаал - 12 (мен.), 31:33 - 0:1. Эллер - 8 (Оши, Дьос), 36:05 - 1:1. Раск - 11, 50:54 - 1:2. Ахо - 15 (п.в., Линдхольм), 58:31 - 1:3.

Вратари: Холтби (58:14 - 58:31, 58:37) - Дарлинг (50:42 - 50:54).

Штраф: 2 - 6.

Броски: 28 (10+8+10) - 33 (10+15+8).

Наши: Орлов (22:12/0/0), Кузнецов (18:46/3/-2), Овечкин (22:40/5/-3) - -.

12 января. Вашингтон. Capital One Arena.