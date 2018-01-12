"Каролина" прервала победную серию "Вашингтона"

"Вашингтон" на своем льду проиграл "Каролине" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это первое поражение "Кэпиталз" после серии из пяти побед.
Российский нападающий хозяев Александр Овечкин провел на льду 22 с половиной минуты и сделал 5 бросков по воротам, его партнер по атаке и соотечественник Евгений Кузнецов нанес 3 броска за 19 минут, а Дмитрий Орлов за 22 минуты отметился двумя блок-шотами.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Вашингтон" - "Каролина" - 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
Голы: Стаал - 12 (мен.), 31:33 - 0:1. Эллер - 8 (Оши, Дьос), 36:05 - 1:1. Раск - 11, 50:54 - 1:2. Ахо - 15 (п.в., Линдхольм), 58:31 - 1:3.
Вратари: Холтби (58:14 - 58:31, 58:37) - Дарлинг (50:42 - 50:54).
Штраф: 2 - 6.
Броски: 28 (10+8+10) - 33 (10+15+8).
Наши: Орлов (22:12/0/0), Кузнецов (18:46/3/-2), Овечкин (22:40/5/-3) - -.
12 января. Вашингтон. Capital One Arena.
Дополнительная информация
- Александр Овечкин
- Вашингтон Кэпиталз
- Каролина Харрикейнз
- НХЛ
- Евгений Кузнецов (хоккей)
- Дмитрий Орлов
igogohruhru
ничего, бывает. завтра опять с каролайной играть. отомстят
08:01
Монте-Кристо (Мститель) .
Убогая, инертная игра Вашингтона. Ни желания, ни мысли. Только Оши и Овечкин старались. Лучший - Оши. С ним сразу третье звено стало лучше играть. Ожили Эллер и Коннолли. Кузнецов просто бездарен. Пусть клюшку поменяет что-ли. Возьмет без загиба. Шайба постоянно сходит с крюков его клюшек. Отскакивает от них. Ему пас дают на убойную позицию, а он пас принять не может. Шайбу обработать. Но худший - Карлсон. Первый гол - это его полная вина. Виноват он и в третьем голе в пустые ворота. Холтби мог спасти в обоих случаях, но не выручил. Но и Каролина играла отлично. Старалась, из кожи лезла. И по поводу победной серии Вашингтона. Какие 5 побед, если 3 игры в основное время закончились вничью ? Неправильно говорить о победах, если в основное время была ничья. И еще. В последних 11 играх Вашингтон 7 сыграл вничью в основное время, 2 проиграл и 2 выиграл. Это ни куда не годится. Хорошо, что два сильных вратаря, особенно выручает Холтби. Но остальной состав Вашингтона гораздо слабее большинства команд НХЛ. Сдал Бэкстрем, Кузнецов - это просто посмешище. Молодые прогрессируют крайне медленно. Тупит и Тротц. Зачем он убрал Уилсона от Овечкина и Бэкстрема ? Уилсон сразу потерялся. А с неумытым хуже стали играть Овечкин и швед. Упала результативность команды. Уилсона поставил к Кузнецову и Вране ?! Ха-ха... А вообще Вашингтон напоминает "тришкин кафтан". Подходит к нему и басня "Квартет". Жалкое зрелище Вашингтон в этом сезоне. И если с обороной вопрос более-менее решили, то с атакой беда...
06:51