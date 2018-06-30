"Каролина" подписала со Свечниковым трехлетний контракт новичка

Нападающий Андрей Свечников подписал контракт новичка с "Каролиной", сообщает официальный сайт клуба. По соглашению он будет получать ежегодно 832 500 долларов на уровне НХЛ или 70 000 на уровне АХЛ. Бонус за подписание контракта составляет 277 500 долларов.

18-летний Свечников был выбран "Каролиной" на драфте-2018 под общим вторым номером, уступив только Расмусу Далину, которого выбрал "Баффало".