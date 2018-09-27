"Каролина" подписала Михала Чайковски

Защитник Михал Чайковски продолжит карьеру в "Каролине", сообщает пресс-служба клуба. Двустороннее соглашение рассчитано на один год с зарплатой 650 тысяч в НХЛ и 70 тысяч - в АХЛ.

- Михал заслужил контракт благодаря выступлению в тренировочном лагере, - сказал генменеджер "Харрикенз" Дон Уоддел. - Мы уверены, что подписание его добавит силы нашей обороне.

В минувшем сезоне Чайковски выступал в составе "Автомобилиста", набрав 19 (7+12) очков в 43 матчах КХЛ. Он принимаал участие в чемпионатах мира-2017 и 2018, а также Олимпиаде-2018.