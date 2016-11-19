"Каролина" победила "Монреаль", Марков отдал две передачи

"Каролина" в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду победила "Монреаль" со счетом 3:2. Победную шайбу забросил Виктор Раск. Две результативные передачи в составе "Канадиенс" отдал российский защитник Андрей Марков. Нападающий Александр Радулов в матче участие не принимал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Каролина" - "Монреаль" - 3:2 (0:0, 0:1, 3:1)

Голы: Питри - 3 (МАРКОВ, Юдон), 34:19 - 0:1. Скиннер - 7 (Хэйнси, Ахо), 43:12 - 1:1. Терявяйнен - 5 (Хэйнси, Раск), 47:43 - 2:1. Раск - 7 (Линдхольм), 49:02 - 3:1. Шоу - 3 (МАРКОВ, Питри), 55:29 - 3:2.

Вратари: Уорд - Монтойя (58:57 - 59:48).

Штраф: 2 - 16.

Броски: 18 (4+4+10) - 33 (9+12+12).

Наши: - - Емелин (19:27/1/-1), Марков (23:33/2/2).

19 ноября. Роли. PNC Arena.