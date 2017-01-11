"Каролина" победила "Коламбус"

"Каролина" нанесла поражение "Коламбусу" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:3. Первой звездой встречи признан нападающий "Харрикейнз" Виктор Раск, набравший 3 (1+2) очка.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Каролина" – "Коламбус" – 5:3 (0:1, 3:2, 2:0)
Голы: Аткинсон - 20 (Джонсон, Дженнер), 1:08 - 0:1. Скиннер - 15 (Раск, Райан), 22:01 - 1:1. Райан - 8 (Скиннер, Раск), 24:57 - 2:1. Андерсон - 9, 28:01 - 2:2. Макгинн - 2 (Теннисон, Хэнифин), 33:58 - 3:2. Саад - 15 (Веннберг), 39:05 - 3:3. Стаал - 8 (Линдхольм), 43:50 - 4:3. Раск - 12 (п.в., Скиннер, Фольк), 59:39 - 5:3.
Вратари: Уорд (33:53 - 33:58) - Форсберг (58:14 - 59:39).
Штраф: 8 - 4.
Броски: 28 (4+14+10) - 27 (6+8+13).
Роли. PNC Arena.