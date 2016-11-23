"Каролина" переиграла на выезде "Торонто" Зайцева и Сошникова

"Каролина" нанесла поражение "Торонто" в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:1. Автором победного гола в составе гостей стал форвард Виктор Сталберг, признанный первой звездой встречи.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Торонто" – "Каролина" – 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Голы: Гардинер - 4 (Кэррик, Кадри), 5:55 - 1:0. Скиннер - 8 (бол., Райан, Стемпняк), 17:21 - 1:1. Столберг - (мен., Линдхольм), 34:06 - 1:2.

Вратари: Андерсен (58:15) - Уорд.

Штраф: 2 - 6.

Броски: 26 (10+7+9) - 29 (10+10+9).

Наши: Сошников (7:07/1/0), Зайцев (21:59/2/-1) – -

Торонто. Air Canada Centre.