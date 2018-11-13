18:19 | Хоккей — НХЛ

"Каролина" отправила Зыкова в АХЛ

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"Каролина" отправила в фарм-клуб нападающего Валентина Зыкова, информирует официальный сайт клуба. 23-летний россиянин будет набирать форму в "Шарлотт Чекерс", выступающем в АХЛ.

В последних трех матчах Зыков оставался в запасе "Каролины". Он провел 13 игр в регулярном чемпионате НХЛ и отметился тремя результативными передачами.

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