"Каролина" отправила Зыкова в АХЛ

"Каролина" отправила в фарм-клуб нападающего Валентина Зыкова, информирует официальный сайт клуба. 23-летний россиянин будет набирать форму в "Шарлотт Чекерс", выступающем в АХЛ.

Forward Valentin Zykov has been assigned to @CheckersHockey for a conditioning stint. https://t.co/DCgUgJxIuy – Carolina Hurricanes (@NHLCanes) 13 ноября 2018 г.

В последних трех матчах Зыков оставался в запасе "Каролины". Он провел 13 игр в регулярном чемпионате НХЛ и отметился тремя результативными передачами.

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