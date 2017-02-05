"Каролина" одолела "Айлендерс" в овертайме

"Каролина" взяла верх над "Айлендерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:4 в овертайме. Первой звездой встречи признан защитник "Харрикейнз" Рон Хэйнси, ставший автором победной шайбы.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Айлендерс" – "Каролина" – 4:5 ОТ (1:1, 2:3, 1:0, 0:1)

Голы: Славин - 2 (Песке, Линдхольм), 9:53 - 0:1. Ли - 18 (Зайденберг, Бэйли), 11:14 - 1:1. Сизикас - 5 (Стром, Принс), 22:36 - 2:1. Хэйнси - 3 (Линдхольм, Стаал), 22:57 - 2:2. Стемпняк - 10 (Скиннер), 24:37 - 2:3. Нельсон - 11 (Стром, Пелеч), 39:00 - 3:3. Терявяйнен - 11 (Макгинн), 39:58 - 3:4. Бэйли - 10 (бол., Ли), 48:33 - 4:4. Хэйнси - 4 (Фольк, Стаал), 62:52 - 4:5.

Вратари: Берубе - Уорд.

Штраф: 6 - 8.

Броски: 37 (14+11+11+1) - 25 (10+11+2+2).

Наши: Кулемин (12:50/2/-1) – -

Нью-Йорк. Barclays Center.