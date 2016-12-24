"Каролина" одержала волевую победу над "Бостоном", Худобин отразил 20 бросков

"Каролина" в матче регулярного чемпионата НХЛ победила "Бостон" со счетом 3:2. Победную шайбу в овертайме забросил Теуво Терявяйнен. Отметим, что "Харрикейнз" уступали со счетом 0:2.

Российский вратарь "Брюинз" Антон Худобин отразил 20 бросокв.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Каролина" - "Бостон" - 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Спунер - 5 (Краг, Крейчи), 9:13 - 0:1. Маршан - 10 (бол., Спунер, Краг), 23:17 - 0:2. Стаал - 7 (мен.), 30:12 - 1:2. Фольк - 7 (Линдхольм, Стаал), 46:48 - 2:2. Терявяйнен - 9 (Линдхольм, Фольк), 63:01 - 3:2.

Вратари: Уорд - ХУДОБИН.

Штраф: 6 - 4.

Броски: 23 (8+4+10+1) - 33 (15+14+4+0).

Наши: - - -.

24 декабря. Роли. PNC Arena.