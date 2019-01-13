"Каролина" обыграла "Нэшвилл", Ахо сделал хет-трик

"Каролина" выиграла у "Нэшвилла" (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей отличись Себастьян Ахо, который сделал хет-трик, Саку Мяеналанен, Лукас Валлмарк и Джастин Уильямс. У гостей забивали Колтон Сиссонс и Филип Форсберг, сделавший дубль.

"Каролина" набрала 49 очков и занимает десятое место в Восточной конференции. У "Нэшвилла" 58 очков и шестая позиция на Западе.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Каролина" - "Нэшвилл" - 6:3 (2:0, 3:2, 1:1)

Голы: Ахо - 19, 15:44 - 1:0. Мяеналанен - 2 (Фольк, Де Хаан), 18:15 - 2:0. Сиссонс - 10 (Йоси, Эллис), 22:48 - 2:1. Ахо - 20 (бол., Ферланд, Терявяйнен), 23:08 - 3:1. Валлмарк - 4 (Макгинн, Славин), 28:35 - 4:1. Уильямс - 13 (бол., Ферланд, Ахо), 30:11 - 5:1. Форсберг - 17 (мен., Йоси, Бонино), 34:29 - 5:2. Форсберг - 18 (Джохансен, Арвидссон), 53:33 - 5:3. Ахо - 21 (мен., п.в., Терявяйнен, Песке), 56:59 - 6:3.

Вратари: Мразек - Ринне (Сарос, 30:11, 56:34 - 56:59).

Штраф: 15 - 15.

Броски: 34 (12+12+10) - 23 (6+7+10).

Наши: Свечников (14.25/2/-1) - -.

13 января. Роли. PNC Arena.

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