"Каролина" обыграла "Калгари", Ягр набрал второе очко в сезоне

"Каролина" на выезде обыграла "Калгари" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Харрикейнз" продлили победную серию до трех игр кряду.

В составе победителей по шайбе забросили Джефф Скиннер и Джастин Уильямс. У "Флэймз" отличился Шон Монахэн, которому ассистировал чешский ветеран лиги Яромир Ягр. Отметим, что 45-летний форвард набрал свое второе очко за "Калгари".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Калгари" – "Каролина" – 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Голы: Скиннер – 3 (Райан, Макгинн), 24:48 – 0:1. Уильямс – 1 (бол., Скиннер, Хэнифин), 41:09 – 0:2. Монахэн – 3 (Годро, Ягр), 56:32 – 1:2.

Вратари: Смит (58:41) – Дарлинг.

Штраф: 12 – 2.

Броски: 26 (9+6+11) – 33 (8+15+10).

20 октября. Калгари. Scotiabank Saddledome (Pengrowth Saddledome).