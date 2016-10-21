"Каролина" обыграла "Калгари"

"Каролина" на выезде обыграла "Калгари" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:2. В составе "Харрикейнз" шайбы забили Виктор Раск, Джеф Скиннер, Теуво Терявяйнен и Виктор Столберг, в составе "Флэймз" - Джонни Гудро и Трой Брауэр.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Калгари" - "Каролина" - 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)

Голы: Терявяйнен - 2 (Ханифин, Ахо), 7:55 - 0:1. Раск - 3 (бол., Скиннер, Ханифин), 16:12 - 0:2. Столберг - 1 (Дальбек, Славин), 24:55 - 0:3. Брауэр - 3, 38:07 - 1:3. Годро - 1 (Д. Хэмилтон, Йокипакка), 48:03 - 2:3. Скиннер - 2 (бол., Линдхольм, Ханифин), 59:26 - 2:4.

Вратари: Эллиотт (58:49 - 59:03) - Лек.

Штраф: 16 - 12.

Броски: 26 (10+8+8) - 32 (8+13+11).

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