"Каролина" обыграла "Эдмонтон", Свечников набрал три очка

"Каролина" обыграла "Эдмонтон" (7:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей три очка набрал российский форвард Андрей Свечников, записавший в свой актив гол и результативную передачу.

По две шайбы у "Каролины" забросили Лукас Валлмарк и Нино Нидеррайтер.

Также отличились Брок Макгинн и Джордан Мартинук. В составе "Эдмонтона" дубль сделал Леон Драйзайтль, еще по голу записали в свой актив Брэндон Мэннинг и Зак Кассиан.

"Каролина" набрала 51 очко и занимает десятое место на Востоке. У "Эдмонтона" 49 очков и 11-е место на Западе.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Эдмонтон" - "Каролина" - 4:7 (1:3, 1:3, 2:1)

Голы: Нидеррайтер - 10 (Ахо, Славин), 0:28 - 0:1. Свечников - 12 (Славин, Валлмарк), 6:35 - 0:2. Нидеррайтер - 11 (Песке, Ахо), 11:02 - 0:3. Мэннинг - 2 (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс), 19:09 - 1:3. Макгинн - 4 (Свечников), 21:50 - 1:4. Валлмарк - 5 (бол., Свечников, Славин), 24:07 - 1:5. Мартинук - 10 (Фегеле, Терявяйнен), 38:29 - 1:6. Драйзайтль - 25 (Хайра), 39:41 - 2:6. Кассиан - 5 (Беннинг, Драйзайтль), 40:14 - 3:6. Драйзайтль - 26 (бол., Макдэвид, Чейссон), 47:07 - 4:6. Валлмарк - 6 (п.в., Ахо), 57:38 - 4:7.

Вратари: Тэлбот (Коскинен, 11:02, 57:07 - 57:38) - Мразек.

Штраф: 4 - 10.

Броски: 21 (10+6+5) - 34 (19+9+6).

Наши: - - Свечников (14.33/1/+1).

21 января. Эдмонтон. Rogers Place.

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