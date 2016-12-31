06:08 | ХОККЕЙ — НХЛ

"Каролина" обыграла "Чикаго", Панарин и Анисимов очков не набрали

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"Каролина" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла "Чикаго" со счетом 3:2. Победную шайбу забросил Джей Макклемент.

Российские нападающие "Блэкхокс" Артем Анисимов и Артемий Панарин очков не набрали.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Каролина" - "Чикаго" - 3:2 (2:1, 0:0, 1:1)

Голы: Кемпны - 1 (Тэйвз, Хартман), 6:36 - 0:1. Линдхольм - 4 (Стаал, Славин), 8:32 - 1:1. Стемпняк - 8 (Ахо, Терявяйнен), 9:37 - 2:1. Макклемент - 2, 42:54 - 3:1. Хиностроза - 4 (Тэйвз, Кемпны), 45:49 - 3:2.

Вратари: Уорд - Дарлинг (58:08).

Штраф: 2 - 2.

Броски: 28 (16+7+5) - 29 (8+10+11).

Наши: - - Анисимов (17:24/1/-1), Панарин (18:53/2/-1).

31 декабря. Роли. PNC Arena.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2016-2017/

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