"Каролина" обыграла "Айлендерс"

"Каролина" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла "Айлендерс" на своей площадке со счетом 7:4. В составе "Харрикейнз" 4 (1+3) очка набрал форвард Брюк Макгинн. Россиянин Николай Кулемин отыграл за гостей 16 минут 14 секунд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Каролина" - "Айлендерс" - 7:4 (1:2, 3:1, 3:1)

Голы: Таварес - 15 (Мэйфилд), 4:16 - 0:1. Макгинн - 5 (Линдхольм, Стаал), 16:26 - 1:1. Ли - 15 (Ледди, Бэйли), 18:08 - 1:2. Чимера - 7 (Бовилье, Кин), 21:52 - 1:3. Фольк - 8 (Линдхольм), 24:58 - 2:3. Линдхольм - 5 (Макгинн, Стаал), 28:57 - 3:3. Песке - 2 (Макгинн, Стемпняк), 36:57 - 4:3. Таварес - 16 (Ли, Бэйли), 41:08 - 4:4. Стемпняк - 9 (Терявяйнен), 45:42 - 5:4. Терявяйнен - 10 (Фольк, Стемпняк), 51:44 - 6:4. Стаал - 9 (Теннисон, Макгинн), 53:53 - 7:4.

Вратари: Уорд - Грайсс (Берубе, 53:53).

Броски: 45 (17+18+10) - 32 (12+8+12).

Наши: - - Кулемин (16:14/1/0).

Роли. PNC Arena.