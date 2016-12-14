"Каролина" и "Ванкувер" забросили 14 шайб, Трямкин отдал передачу

"Каролина" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла "Ванкувер" со счетом 8:6. Одну результативную передачу отдал российский защитник гостей Никита Трямкин.

Добавим, что К 35-й минуте матча "Харрикейнз" уступали со счетом 2:5.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Каролина" – "Ванкувер" – 8:6 (2:1, 0:4, 6:1)

Голы: Ахо - 5 (Песке, Стемпняк), 5:27 - 1:0. Берчи - 5 (Хорват, Бэрроуз), 7:35 - 1:1. Скиннер - 10 (бол., Хэнифин, Райан), 9:25 - 2:1. Бэрроуз - 5 (Берчи, ТРЯМКИН), 24:11 - 2:2. Гранлунд - 6 (Эрикссон), 25:24 - 2:3. Хаттон - 4 (Саттер), 28:47 - 2:4. Берчи - 6 (Х. Седин, Д. Седин), 34:19 - 2:5. Скиннер - 11 (бол., Райан, Раск), 41:16 - 3:5. Хэйнси - 2 (Фольк, Раск), 44:14 - 4:5. Раск - 10 (Райан, Скиннер), 44:38 - 5:5. Фольк - 4 (Линдхольм, Стаал), 45:56 - 6:5. Стаал - 6 (Линдхольм, Нордстрем), 52:38 - 7:5. Саттер - 7 (Гудбрэнсон), 54:10 - 7:6. Стемпняк - 6 (п.в., Фольк), 59:02 - 8:6.

Вратари: Уорд (Лейтон, 25:24) - Миллер (Маркстрем, 45:56, 58:22 - 59:02).

Штраф: 9 - 11.

Броски: 36 (11+10+15) - 34 (7+17+10).

Наши: - - Педан, Трямкин.

14 декабря. Роли. PNC Arena.