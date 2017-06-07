"Каролина" готова отказаться от выборов игроков на драфте ради обменов

Генеральный менеджер "Каролины" Рон Фрэнсис подчеркнул, что клуб хочет обменять несколько выборов на драфте НХЛ-2017 на игроков других клубов. У "Харрикейнз" есть 10 возможностей выбора, в том числе 6 драфт-пиков в "топ-73".

- Надеюсь, что "Каролина" не воспользуется всеми драфт-пиками, - приводит Sportsnet слова Фрэнсиса. - У нас были договоренности с другими клубами о том, что мы откажемся от некоторых из них, чтобы обменять игроков.

Напомним, что в первом раунде "ураганам" принадлежит 12-е место в очереди на выбор. В минувшем сезоне "Каролина" финишировала на 12-й строчке в Восточной конференции, не попав в плей-офф НХЛ.