Карлссон закончил матч против "Монреаля" с антирекордной полезностью "-6"

Капитан "Оттавы" Эрик Карлссон установил личный антирекорд, закончив матч регулярного чемпионата НХЛ против "Монреаля" (3:8) с показателем полезности "-6". Ранее его худшим результатом был "-4".

Защитник также повторил клубный антирекорд. Ранее такой же показатель эффективности в одной встрече набирали Янне Лаукканен и Даррен Рамбл.

В этом сезоне Карлссон сделал 10 результативных передач в семи матчах. Он пропустил начало регулярного чемпионата из-за травмы ноги, полученной в прошлом сезоне.