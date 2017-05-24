Карлссон вышел на третье место "Оттавы" по передачам в Кубке Стэнли

В шестом матче финальной серии Восточной конференции между "Оттавой" и "Питтсбургом" (2:1) капитан "Сенаторз" Эрик Карлссон отметился голевой передачей. Таким образом, швед отметился 14-й передачей в этом плей-офф, благодаря чему он поднялся на третье место в истории клуба по этому показателю в одном розыгрыше турнира, сообщает PR NHL.

По количеству передач Карлссона опережают Дэни Хитли и Джейсон Спецца, которые отдали по 15 передач в розыгрыше Кубка в 2007 году. Всего на счету Карлссона 16 (2+14) очков в 18 матчах в этом сезоне. Счет в серии с "Питтсбургом" равный, 3-3.