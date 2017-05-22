Карлссон, Сиси и Брассар получили травмы в матче с "Питтсбургом". ХОККЕЙ - НХЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
11:42 | ХОККЕЙ — НХЛ

Карлссон, Сиси и Брассар получили травмы в матче с "Питтсбургом"

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Защитники "Оттавы" Эрик Карлссон и Коди Сиси, а также нападающий Дерик Брассар не смогли завершить пятый матч 1/2 финала Кубка Стэнли против "Питтсбурга" (0:7, 2-3) из-за травм, сообщает официальный сайт НХЛ.

Брассар получил повреждение в столкновении с Крисом Куницем во втором периоде. Карлссон отправился в раздевалку через несколько минут после падения на лёд в борьбе со Скоттом Уилсоном.

Главный тренер "Оттавы" Ги Буше сообщил, что игрокам просто был предоставлен отдых и они смогут принять участие в шестом матче.

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