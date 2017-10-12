Карлссон пропустит еще минимум два матча

Защитник Эрик Карлссон не поможет с "Оттаве" в ближайших выездных матчах. Возвращение игрока, которому 14 июня сделали операцию по восстановлению связок левой ноги, ожидается на следующей неделе.

- Мы надеемся, что Эрик начнет играть на следующей неделе, - приводит российская версия официального сайта НХЛ слова генерального менеджера клуба Пьера Дориона. - Он должен набрать форму и привыкнуть к новым ощущениями в ноге. Речь не идет о рецидиве травмы. Перед поездкой мы говорили с ним и решили, что ему лучше остаться дома, чтобы поработать с нашим тренером по развитию игроков Шоном Донованом. Я знаю, что Эрик очень много работает на льду и в зале. Он хочет как можно быстрее присоединиться к команде. Ему надо набрать форму. Все понимают, что он будет проводить на льду не пять минут, когда восстановится. Он будет играть по 25 или 30 минут. Для того, чтобы справиться с такой нагрузкой, нужно быть в форме. Даже в случае с Эриком, который является особенным игроком и следит за собой, всем будет лучше, если он подготовится к возращению как следует.