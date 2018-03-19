Карлссон, Флери, Данн и Пьетранджело – звезды дня в НХЛ

НХЛ определила трех звезд прошедшего игрового дня. Лучшим признан нападающий "Вегаса" Вильям Карлссон, оформивший хет-трик во втором периоде матча против "Калгари" (4:0).

Второй звездой стал вратарь "Голден Найтс" Марк-Андре Флери, отразивший все 42 броска во встрече с "Флэймз". Он вышел на 12-е место в истории лиги по количеству побед (401), сравнявшись с Крисом Осгудом.

Третье место поделили между собой защитники "Сент-Луиса" Винс Данн и Алекс Пьетранджело, которые набрали по четыре очка в игре с "Чикаго" (5:4 ОТ).