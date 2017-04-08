Карлссон должен восстановиться к старту розыгрыша Кубка Стэнли

Защитник "Оттавы" Эрик Карлссон должен восстановиться к началу розыгрыша Кубка Стэнли, информирует официальный сайт НХЛ. Об этом сообщил генменеджер клуба Пьер Дорион. Напомним, Карлссон получил рецидив травмы левой ноги в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Детройта" (2:0). Шведский хоккеист повредил колено в третьем периоде встречи и больше не выходил на лед.

Карлссон до этого уже пропустил две встречи из-за травмы ноги. В текущем сезоне 26-летний хоккеист провел 77 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 71 (17+54) очко.

Кроме того, к старту плей-офф должны вернуться защитник Марк Мето и форвард Бобби Райан. Нападающие Зак Смит и Виктор Стольберг уже готовы играть.