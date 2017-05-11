Карл Алзнер: "Вашингтон" был уверен, что является лучшим в Кубке Стэнли"

Защитник "Вашингтона" Карл Алзнер разочарован поражением от "Питтсбурга" (0:2, 3-4) в седьмом матче 1/4 финала плей-офф НХЛ. По его словам, "столичные" были уверены в том, что являются лучшей командой в розыгрыше Кубка Стэнли текущего сезона.

- В лиге не так много команд, которые могут сравниться с нами по количеству выигранных регулярных чемпионатов, - приводит Sportsnet слова Алзнера. - И не так много тех, кто так же стремится к победе.

"Вашингтон" был уверен, что является лучшей командой в Кубке Стэнли. Но сильно разочаровываешься, когда не можешь пройти даже второй раунд.

Трансляция матча "Вашингтон" - "Питтсбург"