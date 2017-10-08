Карл Алзнер: "Овечкину достаточно и доли дюйма для гола"

Защитник "Монреаля" Карл Алзнер выразил восхищение игрой форварда "Вашингтона" Александра Овечкина, который забросил четыре шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с канадским клубом. Встреча закончилась со счетом 6:1 в пользу "Вашингтона".

– Вы даете ему дюйм пространства, и этого достаточно, – цитирует официальный сайт НХЛ Алзнера. – Всего один дюйм. Даже часть дюйма. И все. Порой ты даже хорошо играешь в защите, но ничего не получается против него сделать. Это и отличает хорошего игрока.