Капитан сборной США на Олимпиаде-2018 Джионта стал игроком "Бостона"

"Бостон" на официальном сайте сообщил о подписании контракта с форвардом Брайаном Джионтой, который был капитаном сборной США на Олимпиаде-2018. Контракт между 39-летним нападающим и "Брюинз" рассчитан до конца сезона. По условиям соглашения, зарплата Джионты составит 700 тысяч долларов.
Отметим, что форвард имел право участвовать на Играх в Пхенчхане, поскольку с 2017 года находился в статусе свободного агента. В Корее он принял участие в пяти матчах, не набрал ни одного очка при показателе полезности "-4". Американцы на Олимпиаде дошли до 1/4 финала, где проиграли Чехии (2:3 Б).
Ранее Джионта выступал за "Нью-Джерси", "Монреаль" и "Баффало". На его счету 1006 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых он набрал 588 (289+299) очков.
Welcome to Boston, @Giostyle21! #NHLBruins pic.twitter.com/tu9FkIGhqB– Boston Bruins (@NHLBruins) 25 февраля 2018 г.
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gibson
А есть еще кто-нибудь, кого Бостон не взял?
04:22