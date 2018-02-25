Капитан сборной США на Олимпиаде-2018 Джионта стал игроком "Бостона"

"Бостон" на официальном сайте сообщил о подписании контракта с форвардом Брайаном Джионтой, который был капитаном сборной США на Олимпиаде-2018. Контракт между 39-летним нападающим и "Брюинз" рассчитан до конца сезона. По условиям соглашения, зарплата Джионты составит 700 тысяч долларов.

Отметим, что форвард имел право участвовать на Играх в Пхенчхане, поскольку с 2017 года находился в статусе свободного агента. В Корее он принял участие в пяти матчах, не набрал ни одного очка при показателе полезности "-4". Американцы на Олимпиаде дошли до 1/4 финала, где проиграли Чехии (2:3 Б).

Ранее Джионта выступал за "Нью-Джерси", "Монреаль" и "Баффало". На его счету 1006 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых он набрал 588 (289+299) очков.