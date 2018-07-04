Капитан "Детройта" Зеттерберг может пропустить сезон из-за болей в спине

Нападающий и капитан "Детройта" Хенрик Зеттерберг может пропустить предстоящий сезон из-за хронических болей в спине.

- Когда я разговаривал с ним в последний раз, у меня сложилось впечатление, что он собирается играть, - цитирует официальный сайт НХЛ генерального менеджера клуба Кена Холланда. - Конечно, все зависит от его спины. Уверен ли я, что он действительно будет играть? Я рассчитываю на это. Уверен ли я в этом? Нет. Полной уверенности у меня нет.

В минувшем сезоне Зеттерберг провел 82 матча за "Детройт" в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 56 (11+45) очков.