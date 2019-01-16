Канадский эксперт включил двоих россиян в тройку сильнейших проспектов НХЛ

Эксперт TSN Крейг Баттон составил список лучших молодых игроков, которые могут стать звездами НХЛ. Возглавил его российский нападающий Виталий Кравцов, который в 2018 году выбран в 1-м раунде под общим 9-м номером "Рейнджерс". Он опередил своего соотечественника Григория Денисенко, который в 2018 году выбран в 1-м раунде под общим 15-м номером "Флоридой". Замкнул тройку лучших канадский защитник Кейл Макар, выбранный "Колорадо"​.