Канадский эксперт включил двоих россиян в тройку сильнейших проспектов НХЛ

Эксперт TSN Крейг Баттон составил список лучших молодых игроков, которые могут стать звездами НХЛ. Возглавил его российский нападающий Виталий Кравцов, который в 2018 году выбран в 1-м раунде под общим 9-м номером "Рейнджерс". Он опередил своего соотечественника Григория Денисенко, который в 2018 году выбран в 1-м раунде под общим 15-м номером "Флоридой". Замкнул тройку лучших канадский защитник Кейл Макар, выбранный "Колорадо".
GLIMPSE OF THE FUTURE: There's a definite Russian flavour atop #TSNHockey's Top 50 #NHL affiliated prospects list by @CraigJButton, while the #Habs and #Canucks lead all Canadian teams in this year's ranking.– TSN Hockey (@TSNHockey) 15 января 2019 г.
More: https://t.co/WYgDUKrUtu pic.twitter.com/lI2AF3Wsm4
Загрузка...