Каммалльери - о возвращении в "Кингз": "Есть в этом что-то романтичное"

Нападающий Майк Каммалльери вернулся в "Лос-Анджелес", с которым подписал годичный контракт на миллион долларов. Отметим, что 35-летний хоккеист начинал свою карьеру в "Кингз", за который выступал с 2001 по 2008 год. Всего в лиге хоккеист провел 840 матчей, в которых набрал 613 (287+326) очков.

– Это интересно по многим причинам, – цитирует сайт НХЛ Каммалльери. – Есть что-то романтичное в том, чтобы вернуться в место, где ты начинал свою карьеру. Я очень хорошо знаком с этим городом, командой, игроками. Это ребята, с которыми я уже играл. Нам будет очень легко.