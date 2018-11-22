Каменев, Задоров и Варламов помогли "Колорадо" разгромить "Лос-Анджелес"

"Лос-Анджелес" крупно проиграл "Колорадо" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:7.

В составе победителей шайбы забросили Владислав Каменев, Натан Маккиннон, Патрик Немет, Колин Уилсон, Тайсон Барри, Никита Задоров и Мэтт Калверт. За "Кингз" отличились Кайл Клиффорд, Мэтт Лафф и Остин Вагнер.

Российский нападающий "Эвеланш" Владислав Каменев забил второй гол в этом сезоне и набрал 2 (1+1) очка в этой встрече. Голкипер Семен Варламов отразил 32 броска.

Форвард "Кингз" Илья Ковальчук заработал показатель полезности "-2".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Лос-Анджелес Кингз" (Лос-Анджелес) - "Колорадо Эвеланш" (Денвер) - 3:7 (1:2, 0:2, 2:3)

Голы: Каменев - 2 (бол., Седерберг, Керфут), 11:25 - 0:1. Клиффорд - 3 (Тоффоли, Мартинес), 15:26 - 1:1. Маккиннон - 14 (бол., Рантанен, Ландескуг), 16:16 - 1:2. Немет - 1 (Керфут, Жост), 31:33 - 1:3. Уилсон - 6 (бол., Рантанен, Маккиннон), 37:49 - 1:4. Бэрри - 2 (Керфут, Жост), 41:10 - 1:5. Задоров - 2 (Нието, Каменев), 42:47 - 1:6. Колверт - 3 (Бэрри, Седерберг), 48:24 - 1:7. Лафф - 2 (Вагнер, Даути), 53:14 - 2:7. Вагнер - 1 (Лафф, Форборт), 55:21 - 3:7.

Вратари: Петерсен (42:47) - Варламов, 42:47).

Штраф: 10 - 8.

Броски: 36 (6+14+16) - 34 (11+11+12).

Наши: Ковальчук (16.02/1/-2) - Задоров (17.13/2/+2), Каменев (14.34/2/+1).

22 ноября. Лос-Анджелес. Staples Center.

Все про НХЛ – здесь.