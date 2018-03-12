Каменев сделал ассистентский хет-трик в АХЛ после перелома руки

Нападающий "Сан-Антонио" Владислав Каменев сделал ассистентский хет-трик в матче регулярного чемпионата АХЛ с "Онтарио" (4:0). Для 21-летнего россиянина это первый матч после перелома руки, который он получил 17 ноября 2017 года в дебютном матче НХЛ за "Колорадо" против "Вашингтона". Тогда Брукс Орпик провел на Каменеве силовой прием.

Напомним, Каменев в начале сезона был обменян в "Колорадо" из "Нэшвилла". В АХЛ в этом сезоне в 15 матчах он набрал 15 (3+12) очков.