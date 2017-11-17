Каменев дебютирует за "Колорадо" в матче с "Вашингтоном"

Новичок "Колорадо" нападающий Владислав Каменев проведет свой первый матч за клуб этой ночью против "Вашингтона" в регулярном чемпионате НХЛ. Напомним, что россиянин ранее был обменян из "Нэшвилла" на Мэтта Дюшена.
Отметим, что на счету 21-летнего хоккеиста всего два матча в НХЛ за все время. В АХЛ он в этом сезоне провел 14 матчей и набрал 12 (3+9) очков.
Headshots for their burgundy and blue debut at Pepsi Center...#GoAvsGo pic.twitter.com/6BRiNY5Lo8– Colorado Avalanche (@Avalanche) 16 ноября 2017 г.
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