Каменев дебютирует за "Колорадо" в матче с "Вашингтоном"

Новичок "Колорадо" нападающий Владислав Каменев проведет свой первый матч за клуб этой ночью против "Вашингтона" в регулярном чемпионате НХЛ. Напомним, что россиянин ранее был обменян из "Нэшвилла" на Мэтта Дюшена.

Отметим, что на счету 21-летнего хоккеиста всего два матча в НХЛ за все время. В АХЛ он в этом сезоне провел 14 матчей и набрал 12 (3+9) очков.