Калинина не взяли с драфта отказов

Никакой клуб не взял с драфта отказов нападающего "Нью-Джерси" Сергея Калинина. Об этом сообщил журналист Эндрю Гросс в своем "Твиттере". Теперь россиянин может продолжить карьеру либо в другом клубе, либо отправится в фарм-клуб АХЛ "Олбани".

25-летний россиянин выступает за "Дэвилз" с 2015 года. В текущем сезоне на его счету 4 (2+2) очка в 43 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Всего в лиге на его счету 19 (10+9) баллов в 121 встрече. Форвард не был выбран на драфте и перешел в "Нью-Джерси" из "Авангарда".