"Калгари" забросил 7 шайб "Сент-Луису", Годро и Квин сделали по дублю

"Калгари" на выезде обыграл "Сент-Луис" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 7:2. По две шайбы в этой игре забросили нападающие Джонни Годро и Алан Кин.

Нападающий "Блюз" Владимир Тарасенко отыграл 18 минут, Иван Барбашев - 11 минут. Оба россиянина завершили встречу с показателем "-1".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сент-Луис" - "Калгари" - 2:7 (0:4, 2:1, 0:2)

Голы: Ткачак - 15 (бол., Джиордано, Линдхольм), 5:58 - 0:1. Линдхольм - 17 (мен.), 10:15 - 0:2. Джиордано - 6 (бол., Годро, Ткачак), 16:47 - 0:3. Кин - 2 (Хэнифин, Янковски), 18:25 - 0:4. Сундквист - 5 (Нолан, Данн), 22:29 - 1:4. Годро - 14 (Райан), 25:26 - 1:5. Бозак - 4 (Данн), 38:14 - 2:5. Годро - 15 (п.в., Монахэн, Линдхольм), 56:53 - 2:6. Кин - 3 (бол., Чарник, Броди), 58:44 - 2:7.

Вратари: Аллен (Биннингтон, 20:00, 54:41 - 56:53) - Риттих.

Штраф: 18 - 4.

Броски: 28 (6+16+6) - 29 (16+9+4).

Наши: Барбашев (11.10/0/-1), Тарасенко (18.07/3/-1) - -.

16 декабря. Сент-Луис. Enterprise Center.