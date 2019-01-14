"Калгари" забросил 7 шайб "Аризоне" с Любушкиным

"Калгари" разгромил "Аризону" в регулярном чемпионате НХЛ со счетом 7:1. В составе "Койотс" на лед вышел Илья Любушкин. Он провел 15 минут, нанеся один бросок по воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Калгари" - "Аризона" - 7:1 (2:0, 2:1, 3:0)

Голы: Джиордано - 8 (Райан, Манджапане), 16:51 - 1:0. Монахэн - 25 (Годро, Джиордано), 17:59 - 2:0. Ткачак - 22 (Баклунд, Фролик), 21:36 - 3:0. Годро - 27 (Монахэн, Фролик), 37:20 - 4:0. Истерли - 4 (бол., Голигоски, Степан), 39:44 - 4:1. Ткачак - 23 (Баклунд, Броди), 44:20 - 5:1. Джиордано - 9 (Броди, Линдхольм), 46:16 - 6:1. Беннетт - 7 (Нил, Янковски), 47:15 - 7:1.

Вратари: Смит - Хилл.

Штраф: 6 - 2.

Броски: 26 (11+7+8) - 23 (5+12+6).

Наши: - - Любушкин (15.41/1/-1).

14 января. Калгари. Scotiabank Saddledome.