"Калгари" взял верх над "Оттавой"

"Калгари" в матче регулярного чемпионата НХЛ на своей площадке обыграл "Оттаву" со счетом 5:2. Две шайбы в составе "Флэймз" забросил Даги Хэмилтон. Также на его счету одна результативная передача.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Калгари" - "Оттава" - 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)

Голы: Д. Хэмилтон - 1 (Годро, Йокипакка), 5:24 - 1:0. Карлссон - 3 (бол., Хоффман, Брассар), 11:31 - 1:1. Террис - 4 (бол., Фанеф, Дзингел), 14:51 - 1:2. Беннетт - 3 (Шьяссон, Д. Хэмилтон), 21:25 - 2:2. Д. Хэмилтон - 2 (Ферланд, Броди), 30:26 - 3:2. Монахэн - 4 (Годро, Шьяссон), 49:33 - 4:2. Фролик - 4 (Бэклунд, Ткачук), 52:19 - 5:2.

Вратари: Эллиотт - Хэммонд (Дридгер, 20:00).

Штраф: 8 - 4.

Броски: 19 (4+8+7) - 33 (11+15+7).

Калгари. Scotiabank Saddledome (Pengrowth Saddledome).