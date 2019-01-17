"Калгари" выведет из обращения номер Джерома Игинлы

Номер 12, под которым бывший капитан "Калгари" играл за команду с 1995 по 2013 годы, будет выведен из обращения, сообщает журналист Джон Шэннон.

Игинла провел за "огоньков" 1219 матчей, в которых набрал 1095 (525+570) очков по системе "гол+пас". По обоим показателям он является рекордсменом в истории команды.

Форвард дважды становился олимпийским чемпионом в составе сборной Канады (2010, 2014). Также он выходил в финал Кубка Стэнли (2004). Помимо этого, Игинла выиграл несколько индивидуальных призов: "Арт Росс Трофи", "Лестер Пирсон Авард" (2002), "Морис Ришар Трофи" (2002, 2004) и "Кинг Клэнси Мемориал Трофи" (2004) – эта награда вручается игрокам, которые принимают активное участие в общественной жизни. Джером Игинла пять раз участвовал в Матчах всех звезд НХЛ, а также, в 2009 году вошел в символическую сборную десятилетия.