"Калгари" выставит Ягра на драфт отказов

"Калгари" в ближайшее время выставит нападающего Яромира Ягра на драфт отказов, сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман. В октябре прошлого года 45-летний хоккеист заключил с "Флэймз" однолетний контракт.

Однако за это время чех провел всего 22 встречи в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 7 (1+6) очков. Всего в лиге на его счету 1921 (766+1155) очко в 1733 встречах.