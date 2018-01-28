"Калгари" выставит Ягра на драфт отказов

"Калгари" в ближайшее время выставит нападающего Яромира Ягра на драфт отказов, сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман. В октябре прошлого года 45-летний хоккеист заключил с "Флэймз" однолетний контракт.
Однако за это время чех провел всего 22 встречи в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 7 (1+6) очков. Всего в лиге на его счету 1921 (766+1155) очко в 1733 встречах.
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Kurt
Michelangelo.ru Ему не предложили контракта во Флориде, никакого. В Калгари-то за копейки подписался уже по ходу сезона 20:41 Флорида предлагала ему контракт, но он не согласился на их условия.
22:02
Michelangelo.ru
Ему не предложили контракта во Флориде, никакого. В Калгари-то за копейки подписался уже по ходу сезона
20:41
Kurt
Очень жаль, что у такого великого игрока, получается такое завершение карьеры. Останься бы в Флориде - почти наверняка доиграл б спокойно сезон до конца, набрав свои 25-30 очков, а там и на пенсию можно. Но решил подзаработать чуток.
20:35
Michelangelo.ru
Ягр хотел с этого сезона выйти на первое место по проведённым играм в истории, получилось только на третье, не дали ему подвинуть Хоу, ну, не все мечты сбываются
20:26
Michelangelo.ru
Да, пропиарились за счёт имени Ягра, продали свитеров, кому было нужно это Калгари до того? А теперь и деньги чтобы не платить (в контракте же лям идёт за проведённые игры), и молодёжь наигрывать предпочитают, хотя Ягр даже сейчас не слабее там никого, кроме двух лидеров
20:22
Тропическая гемангиома Мовсисяна
а ведь на старость лет мог спокойно играть в Нефтехимике, и даже вернуться в сборную, хотя бы на время Олимпиады))) а не месить навоз в Навозе))) капиталисты высосали все соки из легенды и теперь вышвыривают на драфт, на котором его естественно, никто не заберет)))
20:18