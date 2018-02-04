"Калгари" вырвал победу над "Чикаго" и прервал серию поражений

"Калгари" одержал волевую победу над "Чикаго" (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Флэймз" по ходу встречи отыгрывались два раза. Команда прервала серию поражений из шести матчей кряду.

В составе победителей по шайбе забросили Джонни Годро, Мэтт Стэйджан, Михаэл Фролик, а победу принес точный бросок Шона Монахэна. У "Блэкхокс" отличились Ник Шмолц, Винс Хиностроза и Энтони Дюклер.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Калгари" – "Чикаго" – 4:3 ОТ (0:1, 2:2, 1:0, 1:0)

Голы: Шмолц – 15 (Кейн), 7:40 – 0:1. Хиностроза – 6 (бол., Кейн, Сибрук), 21:53 – 0:2. Стэйджан – 3 (Хэмоник, Броди), 25:56 – 1:2. Годро – 16 (Ферланд, Джиордано), 32:33 – 2:2. Дюклер – 11, 34:13 – 2:3. Фролик – 8 (Баклунд), 49:50 – 3:3. Монахэн – 24 (Броди), 60:59 – 4:3.

Вратари: Смит – Гласс.

Штраф: 2 – 2.

Броски: 39 (13+14+11+1) – 28 (12+12+3+1).

Наши: – – Анисимов (15:59/0/0).

4 февраля. Калгари. Scotiabank Saddledome.