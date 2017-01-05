"Калгари" выиграл у "Колорадо"

"Калгари" переиграл на своем льду в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Колорадо". Эта победа стала для "Флэймз" второй подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Калгари" - "Колорадо" - 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Голы: Верстиг - 7 (бол., Монахэн, Чейссон), 15:25 - 1:0. Баклунд - 12 (бол., Джиордано, Ткачак), 37:20 - 2:0. Чейссон - 6 (Броди, Монахэн), 53:25 - 3:0. Годро - 10 (бол., Джиордано, Броди), 54:09 - 4:0. Уиркош - 3 (Игинла), 58:35 - 4:1.

Вратари: Эллиотт - Пикар.

Штраф: 6 - 14.

Броски: 37 (9+14+14) - 18 (4+7+7).

Наши: - - Григоренко (15:49/0/0), Задоров(21:02/0/0) , Тютин (19:26/1/-1).

5 января. Калгари. "Скоушабэнк-Сэдлдоум".