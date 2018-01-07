"Калгари" выиграл у "Анахайма"

"Калгари" на своем льду переиграл "Анахайм" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это второе подряд поражение "Дакс" и третья победа "Флэймз" кряду.

"Анахайм" идет на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции, а "Калгари" - на 11-м.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Калгари" - "Анахайм" - 3:2 (2:0, 0:0, 1:2)

Голы: Ферланд - 17 (Годро), 7:51 - 1:0. Джиордано - 8 (Баклунд, Ткачак), 8:35 - 2:0. Сильверберг - 11 (мен.), 42:56 - 2:1. Гецлаф - 4 (Линдхольм, Мэнсон), 46:50 - 2:2. Д. Хэмилтон - 5 (Ферланд, Монахэн), 59:44 - 3:2.

Вратари: Смит - Гибсон (59:46).

Штраф: 32 - 24.

Броски: 31 (17+7+7) - 29 (8+11+10).

7 января. Калгари. Scotiabank Saddledome.