"Калгари" в овертайме вырвал победу у "Филадельфии", Проворов отметился шайбой

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Филадельфия" на своем льду уступила "Калгари" – 4:5 ОТ. Хет-триком у гостей отметился Шон Монахэн, а решающую шайбу записал на свой счет Михаэл Фролик.

Российский защитник "Летчиков" Иван Проворов провел на льду 25 минут и 28 секунд и отметился заброшенной шайбой. Его команда идет 10-й в таблице Восточной конференции. "Калгари" занимает шестое место на "Западе".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Филадельфия" – "Калгари" – 4:5 ОТ (3:1, 1:3, 0:0, 0:1)

Голы: Мэннинг - 3 (Филппула), 1:32 - 1:0. Годро - 9 (Ферланд, Монахэн), 7:13 - 1:1. Кутюрье - 12 (бол., Ворачек, Гостисбеер), 13:22 - 2:1. ПРОВОРОВ - 3 (Лехтеря, Лотон), 16:08 - 3:1. Монахэн - 9 (бол., Верстиг, Джиордано), 26:07 - 3:2. Монахэн - 10 (бол., Годро, Броди), 29:51 - 3:3. Патрик - 2 (Ворачек, Жиру), 34:02 - 4:3. Монахэн - 11 (бол., Годро, Верстиг), 34:56 - 4:4. Фролик - 4 (Баклунд, Броди), 61:18 - 4:5.

Вратари: Эллиотт - Смит.

Штраф: 12 - 8.

Броски: 39 (12+16+11+0) - 31 (13+12+5+1).

Наши: Проворов (22:38/4/+1) – – .

18 ноября. Филадельфия. Wells Fargo Center.