В матче регулярного чемпионата НХЛ "Калгари" в овертайме уступил "Баффало" – 1:2. В составе "Сэйбрз" заброшенными шайбами отметились Скотт Уилсон и Джек Айкел.

"Клинки" прервали серию без побед, которая составляла две игры. В свою очередь, для "Флэймз" данное поражение стало вторым подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Калгари" – "Баффало" – 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Ткачак – 14 (бол., Годро, Джиордано), 8:00 – 1:0. Уилсон – 2, 8:24 – 1:1. Айкел – 19 (Ристолайнен, О`Райлли), 61:30 – 1:2.

Вратари: Смит – Джонсон.

Штраф: 11 – 11.

Броски: 33 (13+12+8+0) – 33 (12+8+11+2).

23 января. Калгари. Scotiabank Saddledome.

Турнирная таблица – здесь