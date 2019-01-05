"Калгари" в овертайме победил "Филадельфию", Проворов отдал передачу

"Калгари" в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме победил "Филадельфию" со счетом 3:2. Победный гол забил Ти. Джей. Броди.

Российский защитник хозяев Иван Проворов провел на льду 24 минуты 56 секунд и отметился результативной передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Филадельфия" - "Калгари" - 2:3 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)

Голы: Санхейм - 4 (бол., Уил, Проворов), 12:10 - 1:0. Годро - 24 (Монахэн, Хэнифин), 28:51 - 1:1. Конекны - 10, 45:57 - 2:1. Ткачак - 19 (Беннетт, Хэнифин), 55:43 - 2:2. Броди - 5 (Ткачак), 61:59 - 2:3.

Вратари: Харт - Риттих.

Штраф: 6 - 10.

Броски: 34 (13+12+9+0) - 32 (11+10+10+1).

Наши: Проворов (24.56/0/0) - -.

5 января. Филадельфия. Wells Fargo Center.