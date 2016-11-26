06:19 | ХОККЕЙ — НХЛ

"Калгари" в гостях победил "Бостон", Худобин отразил 27 бросков

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"Калгари" в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях победил "Бостон" со счетом 2:1. Российский вратарь хозяев Антон Худобин, вернувшийся из фарм-клуба, отразил 27 бросков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Бостон" - "Калгари" - 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Голы: Беннетт - 5 (Стэйджан, Броди), 8:36 - 0:1. Пастрняк - 12 (Шаллер, Лайлз), 45:55 - 1:1. Чейссон - 3 (Беннетт, Джиордано), 47:05 - 1:2.

Вратари: ХУДОБИН (58:48) - Джонсон.

Штраф: 13 - 19.

Броски: 36 (5+11+20) - 29 (13+7+9).

Наши: - - -.

26 ноября. Бостон. TD Garden.

 

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2016-2017/

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