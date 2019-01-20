"Калгари" в гостях обыграл "Эдмонтон"

"Калгари" в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях обыграл "Эдмонтон" со счетом 5:2.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Эдмонтон" - "Калгари" - 2:5 (0:0, 1:3, 1:2)

Голы: Годро - 29 (Линдхольм, Джиордано), 20:44 - 0:1. Джиордано - 11 (бол., Монахэн, Хэнифин), 27:29 - 0:2. Кюлингтон - 2 (Баклунд, Фролик), 35:30 - 0:3. Ньюджент-Хопкинс - 16 (Пульюярви), 39:42 - 1:3. Лучич - 5 (бол., Пульюярви, Джонс), 44:16 - 2:3. Баклунд - 11, 54:15 - 2:4. Монахэн - 27 (бол., Ткачак, Годро), 56:03 - 2:5.

Вратари: Коскинен - Риттих.

Штраф: 20 - 18.

Броски: 24 (6+10+8) - 34 (14+10+10).

Наши: - - -.

20 января. Эдмонтон. Rogers Place.